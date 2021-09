Beaucoup de visiteurs aux confins de notre système solaire

La prochaine génération de télescopes pourra-t-elle détecter ces objets situés à des milliers de milliards de kilomètres? Ou bien faudra-t-il compter sur d’autres Oumuamua et d’autres Borisov?

Mais s’ils sont aussi nombreux, l’un des auteurs, Amir Siraj, du Centre Harvard-Smithsonian d’astrophysique, propose une autre hypothèse intrigante. Certains de ces visiteurs interstellaires traversent peut-être à l’occasion notre atmosphère.

À l’œil nu, rien ne les distinguerait des météorites «normales». Mais une analyse de l’atmosphère pourrait révéler une empreinte chimique distincte des «résidents permanents» du système solaire.

Nuage d’Oort et ceinture de Kuyper

Nuage d’Oort: immense ensemble sphérique ou elliptique entourant le système solaire. Les diverses théories placent ses limites extérieures entre 1 et 2 années-lumière de nous, ce qui mettrait les objets les plus éloignés à mi-distance entre le Soleil et l’étoile la plus proche.

Ceinture de Kuyper: située aux confins du système solaire — soit notre banlieue immédiate, comparativement à Oort — c’est une ceinture de comètes et d’astéroïdes dont Pluton pourrait être le plus gros représentant connu jusqu’ici.