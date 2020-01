De la poussière plus vieille que notre système solaire

Le matériau le plus ancien de la Terre ne vient pas de la Terre: c’est de la poussière contenue dans une météorite, qui s’est révélée être plus vieille que le système solaire lui-même.

Ces grains sont à l’intérieur de la météorite de Murchison, une grosse pierre de 100 kilos tombée en Australie il y a 50 ans.

On la savait déjà très vieille et elle doit sa célébrité au fait qu’à l’époque, on avait été surpris d’y découvrir des «briques» de base de la vie — dont des acides aminés — accréditant l’idée que la vie était un processus courant dans le cosmos.

7 milliards d’années

Mais l’analyse de grains de poussière enfermés à l’intérieur a révélé un âge de 7 milliards d’années — soit 2 milliards et demi de plus que notre planète.

Accessoirement, les chercheurs se vantent d’avoir ainsi analysé le matériau solide le plus ancien jamais analysé dans un laboratoire. Leur texte est paru le 13 janvier dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.