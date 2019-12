La comète interstellaire à son point le plus rapproché de nous

Mais cela n’empêche pas qu’elle aurait pu s’être formée dans des conditions en tous points similaires à «nos» comètes: les prochaines semaines seront à cet égard déterminantes pour ceux qui la suivent à la trace — et qui espèrent des surprises.

28 décembre

De son nom complet, 2I/Borisov (2 et i, pour deuxième interstellaire) la comète était à son point le plus rapproché du Soleil le 8 décembre, à 299 millions de kilomètres, soit un peu plus que la distance Soleil-Mars.

Elle sera à son point le plus rapproché de la Terre le 28 décembre.

Le télescope spatial Hubble en a pris une nouvelle photo le 9 décembre, qui montre un point blanc, plus brillant que les autres étoiles grâce à la chaleur de notre Soleil qui entraîne davantage de «dégazements» — tandis que le noyau dur, au centre, est trop petit et trop loin pour pouvoir être distingué du reste.

Oumuamua

Pendant quelques mois encore, elle restera un objet de convoitise pour les astronomes — au contraire du premier visiteur interstellaire, Oumuamua, qui, en 2017, n’avait été détecté qu’au moment où il était déjà en train de s’éloigner de nous.