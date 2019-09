Un deuxième visiteur interstellaire encore plus intéressant que le premier

Les astronomes sont dans un état d’excitation avancé: un «autre» objet interstellaire serait entré dans notre système solaire, après le mystérieux Oumuamua de 2017. Et ce petit nouveau aurait plusieurs avantages sur Oumuamua.

On entend par «objet interstellaire» un corps céleste qui n’est pas en orbite autour de notre Soleil. Autrement dit, il ne s’agit même pas d’une comète dont l’orbite est si excentrique qu’elle met des milliers d’années à faire un tour complet. Il s’agit d’un astéroïde ou d’une comète qui est venu d’ailleurs… et qui va y retourner.

Qu’est-ce qui rend les astronomes si certains de leur coup, puisqu’ils n’ont détecté cet objet qu’alors qu’il était déjà relativement près de nous, et non au-delà de notre système solaire?

Deux choses: sa trajectoire — qui permet de déduire de quelle région du ciel il arrivait — mais surtout sa vitesse, qui fait en sorte qu’il ne sera pas capturé par l’attraction de notre Soleil et poursuivra sa route vers les étoiles.

Oumuamua s’éloigne, Borisov s’approche

Si l’intuition des astronomes se confirme quant à l’identité «extrasolaire » de la comète C/2019 Q4 (Borisov), celle-ci présentera trois avantages sur Ouamuama.

• L’excentricité de son orbite : Une planète comme la Terre, avec son orbite presque circulaire, a un facteur d’excentricité de presque zéro. Les comètes et les astéroïdes, y compris les plus «excentriques», oscillent entre 0 et 1. Oumuamua était à 1,2, ce qui en faisait déjà une anomalie. Alors que ce nouveau venu est estimé pour l’instant à 3,08.