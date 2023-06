Coup d’œil sur les «trous» du Soleil qui produisent le «vent solaire»

D’autre part, des forces au sein de l’étoile qui créent la fusion nucléaire — qui fait briller une étoile — poussent la couronne vers le haut.

Entre ces deux forces se crée un équilibre qui dure depuis des milliards d’années — mais cet équilibre n’est pas parfait. D’où les éruptions et autres éjections de particules à intervalles irréguliers.

L’astrophysicien Eugene Parker, qui a donné son nom à la sonde spatiale, avait été le premier à prédire l’existence du vent solaire en 1958, sur la base de ses calculs des interactions entre ces forces.

Mesurer les champs électriques et magnétiques du vent solaire

En temps normal, on peut aujourd’hui observer un jet de matière dès le moment où il quitte la couronne solaire. Mais pour l’observer au moment même où il passe par un de ces trous dans la couronne, il fallait avoir des instruments qui soient assez près.

C’est ce qu’a permis la sonde en question: mesurer les champs électriques et magnétiques du vent solaire et confirmer que le «flux» qui passait à travers le pommeau de la douche était en phase avec les calculs sur les cycles des gaz «chauds» et «froids»… Et avec ceux des champs magnétiques qui se séparent et se «reconnectent» juste après être passés par le trou.