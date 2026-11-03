Nos nouveaux élus à MonAvenir et Viamonde

élus, conseils scolaires
Nos deux conseils scolaires de langue française de la péninsule ontarienne accueillent environ 30 000 élèves dans 120 écoles.
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Publié 03/11/2026 par l-express.ca

Les membres de nos conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, élus le 26 octobre dernier dans le cadre des élections municipales, seront assermentés et entreront en fonction dans quelques jours pour un mandat d’une durée de 4 ans.

MonAvenir

Voici les noms des personnes élues par les contribuables du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui accueille plus de 16 000 élèves dans 62 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire allant de Peterborough à Niagara Falls, en passant par Toronto et Hamilton.

Durham-Peterborough-Northumberland (Oshawa): Marcellin Kwilu Mondo.

Toronto Est: Rhea Dechaine.

Toronto Ouest: Yelena Nichilo.

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York (Vaughan): Christella Basosila Lome.

Simcoe-Muskoka (Barrie): Donald Blais.

Dufferin-Peel-Wellington (Brampton): Geneviève Grenier.

Mississauga: Jennifer Green Frank.

Halton (Oakville): Diane Courchesne.

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Hamilton-Wentworth: Nathalie Dufour Séguin.

Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk (Kitchener): Dorothée Petit-Pas.

Lincoln-Niagara (St. Catharines): Melinda Chartrand.

Welland: Jean Max Philomé.

Ils et elles seront assermentés le mercredi 18 novembre à 19h dans la salle du Conseil scolaire catholique MonAvenir au 110 avenue Drewry à Toronto.

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Viamonde

Voici les noms des personnes élues par les contribuables du Conseil scolaire Viamonde, qui accueille plus de 13 000 élèves dans 58 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire allant de Bowmanville à Windsor, en passant par Toronto, Hamilton et London.

Durham, Haliburton, Northumberland, Peterborough, Hastings: Erik Lapointe.

Toronto Est: Benoit Fortin.

Toronto Centrę: Anna-Karyna Ruszkowski.

Toronto Ouest: Geneviève Oger.

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York: Hanane Jaouich Diakité.

Bruce, Dufferin, Grey, Simcoe: Éric Lapointe.

Peel: Pierre Gregory.

Hamilton-Wentworth, Halton, Brant: Sonia Macaluso.

Niagara: Amanda Leduc.

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Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron: Rachid Barrima.

Chatham-Kent, Elgin, Haldimand-Norfolk, Lambton, Oxford (Sarnia): David Paradis.

Essex (Windsor): Emmanuelle Richez.

On nous disait encore en début de semaine que ces résultats étaient «anticipés», mais pas encore officiels, quelques villes responsables du scrutin devant encore fournir leur lettre de confirmation.

Ces élus seront assermentés le vendredi 20 novembre à 18h, au siège social du Conseil scolaire Viamonde au 116 Cornelius Parkway à Toronto.

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Les réunions de nos conseils scolaires sont ouvertes au public.

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