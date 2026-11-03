Nos nouveaux élus à MonAvenir et Viamonde

Les membres de nos conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, élus le 26 octobre dernier dans le cadre des élections municipales, seront assermentés et entreront en fonction dans quelques jours pour un mandat d’une durée de 4 ans.

MonAvenir

Voici les noms des personnes élues par les contribuables du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui accueille plus de 16 000 élèves dans 62 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire allant de Peterborough à Niagara Falls, en passant par Toronto et Hamilton.

Durham-Peterborough-Northumberland (Oshawa): Marcellin Kwilu Mondo.

Toronto Est: Rhea Dechaine.

Toronto Ouest: Yelena Nichilo.