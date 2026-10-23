Portes ouvertes des écoles catholiques MonAvenir du 3 au 26 novembre

Pour une deuxième année consécutive, les 62 écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui couvre Toronto et sa grande région environnante jusqu’à Niagara, tiendront leurs soirées portes ouvertes à l’automne: du 3 au 26 novembre.

Ces événements offriront aux familles francophones l’occasion de visiter les écoles avec leurs enfants, de rencontrer les membres du personnel, de poser leurs questions et de découvrir l’environnement de ces écoles.

Rentrée marquante

Les soirées portes ouvertes s’adressent à tous les parents qui envisagent d’inscrire leur enfant dans une école catholique de langue française en septembre 2027, notamment pour celles et ceux qui vivront une rentrée marquante:

• entrée en maternelle (pour les enfants nés en 2023);

• passage en 7e année, souvent synonyme de changement d’école élémentaire à l’école secondaire;