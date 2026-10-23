Portes ouvertes des écoles catholiques MonAvenir du 3 au 26 novembre

MonAvenir, élèves, écoles, rentrée 2026
Une classe de l'école élémentaire Sainte-Kateri-Tekakwitha à Mississauga. Photos: Csc MonAvenir
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 23/10/2026 par l-express.ca

Pour une deuxième année consécutive, les 62 écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui couvre Toronto et sa grande région environnante jusqu’à Niagara, tiendront leurs soirées portes ouvertes à l’automne: du 3 au 26 novembre.

Ces événements offriront aux familles francophones l’occasion de visiter les écoles avec leurs enfants, de rencontrer les membres du personnel, de poser leurs questions et de découvrir l’environnement de ces écoles.

Rentrée marquante

Les soirées portes ouvertes s’adressent à tous les parents qui envisagent d’inscrire leur enfant dans une école catholique de langue française en septembre 2027, notamment pour celles et ceux qui vivront une rentrée marquante:

• entrée en maternelle (pour les enfants nés en 2023);

• passage en 7e année, souvent synonyme de changement d’école élémentaire à l’école secondaire;

Publicité

• entrée en 9e année, particulièrement pour les élèves issus d’un programme d’immersion française ou souhaitant changer de milieu scolaire.

Ces événements sont également destinés à toutes les familles:

• qui viennent de s’établir dans la région;

• qui ont déménagé récemment;

• ou qui réfléchissent à un changement d’école pour leur enfant.

Publicité
écoles MonAvenir
L’école élémentaire Georges-Étienne-Cartier, rue Gainsborough à Toronto.

Milieu francopbone

«Venez voir par vous-même ce que nos écoles offrent à vos enfants», propose Nicole Mollot, la directrice de l’éducation du Csc MonAvenir: «un milieu de vie francophone, bienveillant et ouvert sur le monde, et l’excellence pédagogique qui se vit dans chaque classe».

Faisant partie du réseau d’écoles financées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, la scolarité et le transport scolaire sont gratuits.

Les élèves non catholiques sont admis au secondaire. Les familles souhaitant inscrire un enfant non catholique à l’élémentaire sont invitées à communiquer avec l’école de leur secteur de fréquentation afin de prendre rendez-vous avec la direction.

Les élèves inscrits dans des programmes d’immersion française et ayant une maîtrise adéquate de la langue française peuvent faire une demande d’admission à tous les niveaux.

MonAvenir, élèves, école, rentrée 2026
La directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot.

Compétences du 21e siècle

«Nos écoles offrent un environnement éducatif 100% francophone (sauf les cours d’anglais) et permettent à nos élèves de développer un bilinguisme de haut niveau», fait valoir le conseil scolaire. «En 2026, 98% de nos diplômés ont obtenu leur certificat de bilinguisme, leur permettant de poursuivre des études postsecondaires en français ou en anglais, selon leur choix.»

Publicité

«Axée sur le développement des compétences transférables du 21e siècle, notre approche pédagogique allie excellence scolaire, innovation et accompagnement personnalisé afin de permettre à chaque élève de réaliser son plein potentiel.»

De la maternelle à la 12e année, le parcours d’apprentissage continu vise à favoriser «la pensée critique, la créativité, la collaboration, la communication et la littératie numérique».

Les écoles secondaires offrent des cours optionnels variés, incluant le Baccalauréat international, des Majeures Hautes Spécialisations, des Programmes d’éducation coopérative (COOP) et autres formes d’apprentissage par l’expérience, particulièrement en 11e et 12e année.

écoles secondaires, MonAvenir
L’entrée de l’école secondaire Saint-Frère-André, rue Landsdowne à Toronto.

Avenir bilingue

«Visiter une école est le meilleur moyen de comprendre ce qui la rend unique», souligne Geneviève Grenier, la présidente du Csc MonAvenir. «Les portes ouvertes sont une belle tradition, qui aide les parents à faire le choix qui préparera le mieux l’avenir bilingue de leur enfant.»

Les dates des portes ouvertes de chaque école sont affichées sur le site Internet Inscription.MonAvenir.ca.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur