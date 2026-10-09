Une première école catholique de langue française à Cobourg en 2027

La construction de la future école élémentaire catholique de langue française à Cobourg vient de commencer.

Les dirigeants du Conseil scolaire catholique MonAvenir, dont la présidente Geneviève Grenier, ont procédé, ce mercredi 7 octobre, à la pelletée de terre protocolaire, en présence de membres de la communauté, politiciens et partenaires.

Cette toute première école catholique de langue française dans le Comté de Northumberland sera située au 737 boulevard New Amherst à Cobourg.

259 élèves

Cette 64e école MonAvenir ouvrira ses portes en septembre 2027. L’édifice pourra accueillir 259 élèves de la maternelle à la 6e année et comprendra des espaces pour un service de garde francophone de 49 places pour poupons, bambins et enfants d’âge préscolaire.

«Ces nouvelles infrastructures scolaires faciliteront l’accès à l’éducation catholique de langue française aux familles de cette partie de notre région», a souligné Marcellin Kwilu Mondo, vice-président du Csc MonAvenir et conseiller scolaire de la région de Durham-Peterborough-Northumberland.

Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, a fait valoir que «ce projet offrira aux élèves un milieu d’apprentissage moderne et stimulant qui leur permettra de s’épanouir et de développer les compétences nécessaires pour réussir dans l’avenir».