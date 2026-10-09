Une première école catholique de langue française à Cobourg en 2027

Cobourg, école MonAvenir
Max LeMarchant, New Amherst Homes; Colin Kingsland, Kingsland Architects; Youness Dafif, chef du Service de la planification et de la gestion immobilière du Csc MonAvenir; le père Max Delamour, aumônier de la communauté francophone du diocèse de Peterborough; Nicole Mollot, directrice de l’éducation du Csc MonAvenir; Billy Pang, adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation; Marcellin Kwilu Mondo, vice-président du Csc MonAvenir et conseiller scolaire de Durham-Peterborough-Northumberland; Frédéric Bergeron, surintendant de l’éducation au Csc MonAvenir; Lucas Cleveland, maire de Cobourg; Miriam Mutton, conseillère municipale; Ava Beattie, adjointe de circonscription de Philip Lawrence; député fédéral de Northumberland-Clarke; Magloire Pondi, ACFO Durham-Peterborough.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 09/10/2026 par l-express.ca

La construction de la future école élémentaire catholique de langue française à Cobourg vient de commencer.

Les dirigeants du Conseil scolaire catholique MonAvenir, dont la présidente Geneviève Grenier, ont procédé, ce mercredi 7 octobre, à la pelletée de terre protocolaire, en présence de membres de la communauté, politiciens et partenaires.

Cette toute première école catholique de langue française dans le Comté de Northumberland sera située au 737 boulevard New Amherst à Cobourg.

Cobourg, école MonAvenir
L’école devrait ouvrir ses portes en septembre 2027.

259 élèves

Cette 64e école MonAvenir ouvrira ses portes en septembre 2027. L’édifice pourra accueillir 259 élèves de la maternelle à la 6e année et comprendra des espaces pour un service de garde francophone de 49 places pour poupons, bambins et enfants d’âge préscolaire.

«Ces nouvelles infrastructures scolaires faciliteront l’accès à l’éducation catholique de langue française aux familles de cette partie de notre région», a souligné Marcellin Kwilu Mondo, vice-président du Csc MonAvenir et conseiller scolaire de la région de Durham-Peterborough-Northumberland.

Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, a fait valoir que «ce projet offrira aux élèves un milieu d’apprentissage moderne et stimulant qui leur permettra de s’épanouir et de développer les compétences nécessaires pour réussir dans l’avenir».

Publicité
Cobourg, école MonAvenir
Le père Max Delamour a béni le chantier.

Partenaires locaux

L’administration et les conseillers scolaires «travaillent à ce projet depuis de nombreuses années», indique la directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot.

Elle a également remercié la Ville de Cobourg et les partenaires de la région «grâce à qui nous serons en mesure de rejoindre les familles qui n’avaient pas accès, jusqu’ici, à une éducation catholique en langue française».

Le père Max Delamour, aumônier de la communauté francophone au sein du diocèse de Peterborough, a béni le chantier, ceux et celles qui oeuvrent au projet, ainsi que la future communauté scolaire de l’endroit.

Le secteur de fréquentation scolaire de la future école élémentaire catholique de Cobourg sera déterminé suite à des consultations qui seront entreprises prochainement.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur