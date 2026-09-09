Les élèves de l’école Paul-Demers sont maintenant dans leur nouveau bâtiment

Les élèves et enseignants de l’école élémentaire Paul-Demers ont fait leur rentrée du 8 septembre dans leur tout nouveau bâtiment du 44 chemin Appian, dans le secteur North York de Toronto.

Après plusieurs mois de travaux, «le nouvel édifice accueille désormais la communauté scolaire dans des installations modernes, lumineuses et conçues pour répondre aux besoins des élèves d’aujourd’hui», indiquent les responsables du Conseil scolaire Viamonde.

«Nul doute que le nouvel édifice, aux accents et aux couleurs du drapeau franco-ontarien, ferait la fierté de l’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Paul Demers, décédé en 2016, et dont l’école porte le nom.»

L’école peut accueillir jusqu’à 412 élèves et comprend également une garderie.

Un environnement idéal

Pour le directeur de l’éducation, Sébastien Fontaine, le nouvel édifice de la promenade Appian offre désormais aux élèves et au personnel un environnement permanent, moderne, propice à l’apprentissage, résolument favorable à la collaboration et à l’épanouissement.