Les élèves de l’école Paul-Demers sont maintenant dans leur nouveau bâtiment

La rentrée au Conseil scolaire Viamonde

viamonde, école Paul-Demers
À l'école Paul-Demers le 8 septembre, jour de la rentrée: le directeur de l'éducation Sébastien Fontaine, le directeur exécutif des immobilisations Miguel Ladouceur, le directeur de l'école Paul-Demers Alain Tayou, le gestionnaire des nouvelles constructions Ben Shaar, la surintendante de l'éducation Isabelle Turcotte, le chargé de projet de construction Luis Trelles Turgeon, le représentant de la firme d'architecte Snyder.
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Publié 09/09/2026 par l-express.ca

Les élèves et enseignants de l’école élémentaire Paul-Demers ont fait leur rentrée du 8 septembre dans leur tout nouveau bâtiment du 44 chemin Appian, dans le secteur North York de Toronto.

Après plusieurs mois de travaux, «le nouvel édifice accueille désormais la communauté scolaire dans des installations modernes, lumineuses et conçues pour répondre aux besoins des élèves d’aujourd’hui», indiquent les responsables du Conseil scolaire Viamonde.

«Nul doute que le nouvel édifice, aux accents et aux couleurs du drapeau franco-ontarien, ferait la fierté de l’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Paul Demers, décédé en 2016, et dont l’école porte le nom.»

L’école peut accueillir jusqu’à 412 élèves et comprend également une garderie.

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Achèvement des travaux à l’école Paul-Demers cet été.

Un environnement idéal

Pour le directeur de l’éducation, Sébastien Fontaine, le nouvel édifice de la promenade Appian offre désormais aux élèves et au personnel un environnement permanent, moderne, propice à l’apprentissage, résolument favorable à la collaboration et à l’épanouissement.

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«Voir aujourd’hui les élèves franchir les portes de leur nouvelle école est l’aboutissement de plusieurs années de travail et surtout le début d’un nouveau chapitre pour cette communauté scolaire», rappelle-t-il.

«Ces installations sont à l’image de ce que nous souhaitons offrir aux familles Viamonde: des milieux accueillants, modernes et stimulants où les élèves disposent de toutes les conditions nécessaires pour apprendre, grandir et réussir en français.»

L’ouverture des nouveaux locaux permet de répondre aux besoins d’une communauté scolaire en croissance et de consolider la présence de l’éducation publique de langue française dans ce secteur de Toronto.

Selon le conseiller scolaire local et président du Conseil scolaire Viamonde, Benoit Fortin, «une école est bien davantage qu’un édifice; c’est un lieu autour duquel se construit une communauté et où des générations de jeunes développent leurs connaissances, leurs talents et leur sentiment d’appartenance à la francophonie.»

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Le plan stratégique 2026-2030 du Conseil scolaire Viamonde.

Expansion

Si l’année scolaire 2026-2027 ne marque pas l’ouverture d’écoles dans de nouveaux marchés pour Viamonde, elle n’en demeure pas moins une année d’expansion de son offre scolaire.

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À partir de maintenant, les écoles élémentaires Viola-Léger à Bowmanville, Antonine-Maillet à Oshawa et Renaissance à Burlington accueillent désormais des élèves de 7e année. Et dès septembre 2027, la 8e année viendra s’ajouter à l’offre de ces trois écoles.

La rentrée 2027 s’annonce d’ailleurs particulièrement importante pour la croissance du Conseil. Viamonde prévoit inaugurer trois nouvelles écoles dans des communautés jusqu’ici peu ou pas desservies par le Conseil: Ajax, Hamilton Ouest et Chatham.

Ces ouvertures permettront à un nombre encore plus important de familles d’avoir accès à une éducation publique de langue française de grande qualité à proximité de leur milieu de vie.

Avec ses 42 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires accueillant plus de 13 000 élèves, le Conseil scolaire Viamonde poursuit ainsi le développement de son réseau dans tout le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.

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