Objectif 2026 pour le nouvel édifice de l’école Paul-Demers

Les élèves, le personnel et la communauté de l’école élémentaire Paul-Demers, dans le quartier North York de Toronto, ont profité des festivités du 25 septembre pour apprécier l’avancement des travaux de construction de leur nouvelle école, sous la supervision du groupe Verly Construction.

Les travaux vont bon train et on prévoit toujours l’ouverture du nouveau bâtiment pour la rentrée de septembre 2026. L’école actuelle est située à l’angle Nord-Est des rues Finch et Leslie. Elle déménagera au 44 chemin Appian, à l’angle Sud-Ouest des mêmes rues.

Afin de s’approprier leur nouveau site, les élèves et le personnel ont signé une grande bannière indiquant «Bientôt Notre Place» – en référence à l’hymne franco-ontarien composé par l’auteur-compositeur-interprète Paul Demers, décédé en 2016 et dont l’école porte le nom.

La bannière a été installée sur le site de construction par une délégation d’élèves et de membres du personnel.