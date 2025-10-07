Objectif 2026 pour le nouvel édifice de l’école Paul-Demers

«Notre place»

école Paul-Demers, Viamonde
Des élèves et des enseignants de l'école Paul-Demers devant le chantier du 44 Appian Dr. ce 25 septembre. Photo: Conseil scolaire Viamonde
Publié 07/10/2025 par l-express.ca

Les élèves, le personnel et la communauté de l’école élémentaire Paul-Demers, dans le quartier North York de Toronto, ont profité des festivités du 25 septembre pour apprécier l’avancement des travaux de construction de leur nouvelle école, sous la supervision du groupe Verly Construction.

Les travaux vont bon train et on prévoit toujours l’ouverture du nouveau bâtiment pour la rentrée de septembre 2026. L’école actuelle est située à l’angle Nord-Est des rues Finch et Leslie. Elle déménagera au 44 chemin Appian, à l’angle Sud-Ouest des mêmes rues.

école Paul-Demers, Viamonde
L’école actuelle, au 100 Ravel Rd.

Afin de s’approprier leur nouveau site, les élèves et le personnel ont signé une grande bannière indiquant «Bientôt Notre Place» – en référence à l’hymne franco-ontarien composé par l’auteur-compositeur-interprète Paul Demers, décédé en 2016 et dont l’école porte le nom.

La bannière a été installée sur le site de construction par une délégation d’élèves et de membres du personnel.

Lors d’un rassemblement au gymnase de l’école actuelle, les enfants, le personnel et quelques parents, vêtus en vert et blanc, ont souligné les 50 ans du drapeau franco-ontarien, chanté et dansé sur la chanson Notre place.

Paul Demers
Paul Demers.

Ils ont aussi visionné un carrousel de photos montrant des images du bâtiment vétuste sur le site de la rue Appian, suivi de photos de sa démolition et d’images récentes de l’édification de leur nouvelle école.

L’école, dont les coûts de construction sont estimés à 22 millions $, est une conception de la firme d’architectes Snyder. Elle pourra accueillir 412 élèves de la maternelle à la 6e année et abritera également des espaces de garderie.

