Noces de coton: révéler son existence par la résistance à l’esclavage

Il y a des références à d’autres tableaux comme Les mangeurs de pommes de terre, de Van Gogh, et les Cotton Pickers, de Thomas Hart Benton.

En lutte contre les multinationales

Noces de coton nous transporte sur quatre continents (Afrique, Europe, Asie et Amérique). La plume d’Awumey est comme un pinceau qui peint la danse, «l’éternelle et sublime chorégraphie paysanne de la célébration dans une paisible et simple beauté de prés immuables dans leur majesté».

Elle cependant plus loin qu’un simple regard, car rester debout ne suffit pas, il faut lutter contre l’oubli, révéler son existence par la résistance.

Nous sommes en présence d’une traversée de mondes en lutte contre le diktat des multinationales. C’est la grande lamentation du peuple africain asservi à la soif de richesse des grandes puissances. C’est un cri de liberté trop longtemps retenu qui éclate enfin avec une violence tonitruante.

Appel à la solidarité africaine

La stratégie de Robinson est de gagner du temps en faisant parler Toby. Ce dernier lui lance parfois un clin d’œil complice, signe lequel l’otage lit qu’il ne sera pas exécuté…