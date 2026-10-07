Ni une planète ni une lune

Si une «planète» se définit comme étant quelque chose qui tourne autour d’une étoile, et une «lune» quelque chose qui tourne autour d’une planète, comment définit-on un objet encore plus massif que Jupiter qui tourne autour de quelque chose qui n’est pas exactement une planète?

Dans la liste des milliers d’exoplanètes découvertes depuis une trentaine d’années, des astronomes ont en effet ajouté cet été un objet qui devrait être théoriquement une lune, mais qui tranche radicalement par rapport aux lunes que nous connaissons dans notre système solaire.

Ces astronomes l’ont appelé pour l’instant un «exosatellite».

Objet massif

Le système solaire étrange en question, situé à 73 années-lumière d’ici, s’appelle CD-35 2722. On savait déjà qu’il s’agit d’une étoile autour de laquelle tourne une naine brune, c’est-à-dire un objet plus massif que la planète Jupiter, mais pas assez massif pour être devenu lui-même une étoile.

Or, autour de cette naine brune, deux années d’observations avec l’un des grands télescopes de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili, ont permis d’identifier un autre compagnon, qui se trouve à être aussi massif que Jupiter. C’est la définition de ce nouvel objet qui fait problème.