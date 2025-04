4 petites planètes autour d’une étoile proche

À «seulement» six années-lumière d’ici, autour d’une des étoiles les plus proches de nous, gravitent quatre planètes de petite taille — c’est-à-dire des planètes solides, d’une taille comparable à la nôtre.

Longtemps, la découverte d’exoplanètes avait été limitée à des planètes géantes comme Jupiter, ou même plus grandes que Jupiter, pour la simple raison qu’elles sont plus faciles à détecter.

Plus récemment, on a commencé à en détecter qui sont d’une taille plus raisonnable, mais elles sont souvent dans la catégorie des «suspectes» — c’est-à-dire qu’on soupçonne la présence d’une telle planète, mais les données sont encore insuffisantes pour l’affirmer. Quatre d’un seul coup, c’était inattendu.

Dans notre voisinage

La proximité y est pour quelque chose. À six années-lumière, l’étoile de Barnard est en quelque sorte notre deuxième plus proche voisine, après le système de trois étoiles d’Alpha du Centaure, situé à 4,3 années-lumière.

Au point où les plus optimistes voient déjà ces quatre planètes comme la cible d’une prochaine expédition. Mais même à six années-lumière, un voyage là-bas se compterait en siècles avec les technologies actuelles.