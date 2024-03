La planète de Dune est-elle scientifiquement plausible?

Ce que l’on appelle «modélisation» consiste, lorsque l’on parle de notre propre planète, à entrer des quantités de données — température, humidité, courants atmosphériques et océaniques, etc. — dans le but de prédire l’évolution du climat, suivant différents scénarios. Par exemple, un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître de façon ininterrompue jusqu’à la fin du siècle. Ou un scénario dans lequel les émissions diminuent après 2030 pour approcher le zéro avant la fin du siècle.

Dans le cas d’Arrakis, la difficulté était que l’on ne dispose évidemment pas d’une telle quantité de données. Les trois chercheurs britanniques sont donc partis des quelques détails fournis par Herbert: une atmosphère similaire à la nôtre, ainsi qu’un niveau d’ozone dans la basse atmosphère beaucoup plus élevé que sur Terre: 0,5% sur Arrakis contre 0,000 001% sur Terre.

Ce dernier détail est important parce que l’ozone est un gaz à effet de serre (comme le CO2, qui compte pour 0,04% de notre atmosphère), et c’est la raison pour laquelle Herbert l’avait introduit dans son histoire: c’est ce gaz qui explique le climat plus chaud et plus sec qui règne sur Arrakis.

L’ozone est un gaz toxique

Le problème, c’est que l’ozone est un gaz toxique, et que ses habitants, pour survivre, devraient donc avoir une technologie pour s’en protéger ou l’éliminer au niveau du sol. Ça n’a rien d’insurmontable pour une civilisation qui se situe à 20 000 ans dans le futur, mais c’est un détail que semble avoir oublié Herbert.

Finalement, la modélisation climatique révèle d’autres petites différences avec le roman. Par exemple, considérant la température élevée (70 degrés Celsius en été), les calottes polaires ne pourraient pas survivre, comme Herbert l’avait supposé. En fait, les pôles seraient invivables, et c’est plutôt à proximité de l’équateur que les habitants devraient résider.