6000 exoplanètes au compteur

C’est officiel: on a maintenant recensé 6000 exoplanètes – situées à l’extérieur de notre système solaire – en à peine 30 ans. Et les 6000 prochaines pourraient venir encore plus vite grâce à la dernière génération de télescopes.

C’est en 1995 que deux scientifiques suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, avaient annoncé la détection de la première exoplanète, ou planète extra-solaire.

D’abord des grosses planètes

Pendant la décennie qui suivrait, on détecterait essentiellement des mondes massifs, de la taille de Jupiter ou faisant plusieurs fois la taille de notre planète géante.

Et à mesure que les instruments se raffineraient, la taille de ces planètes diminuerait, jusqu’à ce que l’on commence à en détecter qui fassent à peu près la taille de la Terre.

La 1000e était annoncée en 2015 par la NASA, grâce au télescope spatial Kepler. Et 1500 en seraient recensées lors de la seule année 2016.