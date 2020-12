100 000 astronomes amateurs cherchent des naines brunes

Cet équivalent d’un aimant pour chercher une aiguille dans une botte de foin l’a aidé, dit-il, à identifier plusieurs naines brunes.

«J’ai éprouvé une joie immense en réalisant que ce n’était pas le fruit du hasard, mais de ma compréhension du sujet qui semblait avoir franchi un cap. Même si j’ai toujours été fasciné par l’espace, mes connaissances se limitaient à des notions très générales et mon intérêt pour les naines brunes s’est construit au fil de mes recherches .»

Il est aussi l’auteur de l’image de WISEA 08062-0820, l’une des naines brunes qu’il a codécouvertes figurant dans l’article publié dans The Astrophysical Journal.

Un océan de naines brunes à découvrir

Les naines brunes sont des astres de faible masse qui possèdent une basse température et ne subissent pas de fusion d’hydrogène — ce qui les empêche de briller comme notre étoile.

Les plus froides ressemblent un peu à Jupiter, notre géante gazeuse, du côté de la taille et des propriétés. On les situe entre une exoplanète et une étoile. «Elles restent encore mystérieuses et on ignore même leur âge», note Jonathan Gagné.