L’étoile qui bat un record de vitesse

Parmi celles-ci, S4714 est non seulement la plus rapide, mais aussi la plus près du trou noir. Son orbite elliptique l’amènerait en effet à moins de 13 fois la distance Terre-Soleil.

Cette proximité fait de cette étoile le cobaye idéal pour tester la théorie de la relativité, selon le New Scientist. En effet, l’intensité de la gravité de ce trou noir supermassif permettrait, présume-t-on, d’y observer plusieurs phénomènes gravitationnels.

Cependant, il faudra attendre le développement de télescopes encore plus puissants, puisque les instruments actuels ne produisent pas des images suffisamment claires de cette région.