N.S. Perkins: de platonique à romantique sans la moindre censure

C’est là que commence la valse entre Aujourd’hui et Cinq étés passés. On plonge dès lors dans une histoire de secret et de drame familial, d’amour de jeunesse qui traverse les années et de tourments de la vie de jeune adulte.

V comme vierge

Dès que Will croit tout savoir au sujet de Violet, elle trouve le moyen de le sidérer. Il l’appelle affectueusement V. «Tu m’as toujours été destinée, V, comme je t’ai toujours été destiné. Simplement, on ne s’en rendait pas compte.»

Un an plus vieux que Violet, Will a le don d’offrir des étreintes si chaudes et puissantes qui signifient tout pour son amie, tout ce qu’aucun mot ne pourrait exprimer. «Will ne me contemple pas comme le ferait un ami, mais comme un homme qui brûle de désir. C’est clair, il éprouve pour moi ce que j’prouve pour lui.»

Ordinairement, quand «la petite poche d’émotions» se manifeste, la jeune femme a l’habitude de la remettre à sa place, ni vue ni connue. Elle pense l’avoir recousue à jamais, mais voilà que les points menacent de craquer.

Violet est toujours vierge et vous devinez que cela ne va pas tarder à changer. On passe de la phase des sentiments platoniques à l’étape du vécu romantique… et épicé. À noter que certains passages contiennent des scènes de sexualité explicites.