MonAvenir: deux élèves conseillers élus pour 2023-2024

Cassandra Geronga

Cassandra Geronga est directrice artistique au sein du Conseil des élèves de Monseigneur-de-Charbonnel. Elle est pianiste pour la chorale de l’école, membre de l’équipe de course de fond et représentante de Monseigneur-de-Charbonnel à l’AESD (l’Association des élèves du secondaire, qui organise des jeux et un grand rassemblement annuels).

Elle est déjà admise dans un programme médical à l’Université de Yale (Connecticut) cet été, et elle travaille dans un centre médical en parallèle de ses études afin de devenir pédiatre.

Lucas Sayegh

Lucas Sayegh est doté de nombreux prix académiques, étudiant dans le programme pré-Baccalauréat international et participant à de nombreux concours. Il se démarque par son implication dans de nombreux programmes d’enrichissement scolaire, dans des expériences de bénévolat et dans des activités parascolaires.

Lucas est un fier ambassadeur de son école grâce à sa participation active lors des portes ouvertes de son école et sa participation aux programmes d’athlétisme.

«La présence d’élèves autour de la table est extrêmement importante et nous permet de mieux comprendre la réalité et les besoins des élèves», a déclaré Geneviève Grenier, la présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir.