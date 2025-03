Mise en pli de l’histoire romantique d’un coiffeur

En parlant du showbiz, René Angélil aimait dire que la personnalité y est pour environ 80% dans la réussite et que le talent ne compte que pour 20%. C’est exactement la même chose en coiffure.

Clientes éplorées

Une douzaine de chapitres portent le nom d’une cliente du coiffeur: Christine, Manon, Magalie, Sophie, Alix, Jennifer, Juliette, Carole, Geneviève, Kimi, Karine, Florence, Abigaëlle. On y décrit presque toujours un désastre dans la coupe ou la teinture. Kevins-Kyle réussit presque toujours à sauver la mise (en pli).

Parmi ses nombreuses fréquentations, Kev rencontre un policier qui ne cherche rien de sérieux, surtout rien d’amoureux. Il ne se dit même pas gai. «Pour un gars qui qui jure qu’il n’est pas homosexuel, il est plutôt doué au lit avec les hommes. Il distribue les orgasmes à un rythme plus effréné que les contraventions dans une trappe à tickets.»

Kev s’éprend facilement d’un beau mec. Il a tendance à ignorer les drapeaux rouges et à mettre la majorité de ses œufs dans le même panier. Après plusieurs échecs, Kev rencontre finalement l’homme avec qui il veut avoir un enfant.

Une tante bigote

Antonio est né dans une famille italienne où «les aînés ont priorité et on leur doit le respect absolu». Or, voici qu’une vielle tante abuse de son pouvoir et traîne Kev dans la boue. Personne ne prend sa défense, même pas Antonio.