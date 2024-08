Marianne Brisebois: T’es nice comme gars

Ce serait tout simplement de la masculinité décomplexée. «Tu peux choisir qu’il a pas franchi de limites si tu continues à pas en mettre, à t’adapter aux siennes.» C’est ce qu’Xavier a fait avec un leader dans le mouvement étudiant.

Des mots anglais left and right

L’histoire se passe à Montréal et les protagonistes sont tous francophones. N’empêche que les mots anglais pullulent left and right.

On peut s’attendre à checker, nice, weird, anyway, fucking, voire heads up, give up ou feeler cheap.

Mais pourquoi dire que le chat se colle sur mon chest, sa façon de me sizer, c’était worth it, je follow le Instagram, c’était crissement wrong, j’ai ghosté l’université, mes trigger warnings…?

On trouve même des phrases complètes en anglais: Welcome to the baby boomer world, bitches. Taste your own medicine. What a weird night. I’m part of the crew. Those twisted minds. J’ai été tenté plusieurs fois de mettre ce roman de côté, ou devrais-je dire on the side?