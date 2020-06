On trouve tantôt un lieu de résidence tantôt un fétiche: «beau bottom de Repentigny / qui aime porter des sous-vêtements sexy / cherche des baises avec des hommes plus vieux». Ou encore: « j’aime crissement dominer / poppers cagoule et menottes / je rêve de baiser un mec dans son bureau».

Bisexuels

Les bisexuels se pointent sans gêne; l’un affirme être en couple et précise qu’il n’y a pas besoin de lui annoncer, «elle connaît très bien mon parcours de vie et mon orientation».

Un autre est en couple H/F depuis toujours, mais il n’y a plus de sexe et il en souffre. «J’aime ma femme, je veux la garder, mais j’ai besoin de sexe; tant qu’à faire j’aimerais assouvir un fantasme que j’ai toujours eu.»

Nicholas Giguère décortique la quête sexuelle sur les sites et applications de rencontre, ses codes, ses rites, ses abréviations, moins connus du grand public.

Au lieu d’un chapelet de ah men, j’aurais préféré quelques oraisons analytiques. Quant aux illustrations de Benoît Erwann Boucherot, elles apportent peu à ce survol de l’intimité d’hommes anonymes.