Marchand et Marchildon ouvrent une fenêtre sur la vie après la mort

Lorsque Nico arpente l’île Beausoleil, il rencontre un massasauga, une sorte de serpent à sonnette protégé dans ce parc. De nature timide, le massasauga est «la seule espèce venimeuse à habiter l’Ontario».

Le parc de la Rouge

Nico se rend dans le parc urbain national de la Rouge, situé dans le Grand Toronto. Un des plus grands d’Amérique du Nord, ce parc urbain regorge d’un riche assemblage de forêts, ruisseaux, fermes, sentiers, marais et plages.

Nico ne s’intéresse pas aux 10 000 ans d’histoire du parc, ni à son environnement spectaculaire; il recherche le corps de sa guide Angélique. Leur relation donne lieu à des échanges de grande tristesse et de profonde compassion.

Roman didactique

En plus d’être une excursion dans un monde brumeux, L’étonnant cas de Nico entre dans le genre du roman didactique. À titre d’exemple, il décrit l’homme d’affaires et éleveur François-Xavier Letendre (c. 1841-1901) qui fait partie de la dernière génération de Métis, dits «gens libres» dans l’Ouest canadien.

J’ai trouvé que certains passages semblaient avoir été copiés directement de pages Internet ou de prospectus. Le dosage renseignements-rebondissements n’est pas toujours équilibré.