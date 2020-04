Roman atypique à l’allure de livre savant

Pour décrire un personnage très secondaire, l’auteure souligne que le côtoyer «c’est écouter un audio livre savant qui n’a pas de bouton d’arrêt».

Or, elle agit elle-même de cette façon en glissant constamment des références historiques, culturelles, géographiques ou climatologiques qui colorent chacune à leur façon le récit. On apprend, par exemple, que Churchill est un écotone, c’est-à-dire une zone de transition, «la jonction entre la baie d’Hudson, la toundra et la taïga».

Thanadelthur

La plus grande originalité de ce roman réside dans le fait qu’on lit parallèlement deux histoires, celle de Zoé et celle de Thanadelthur, une jeune femme dénée dont les talents diplomatiques ont conduit à la signature d’un accord de paix entre les Dénés et les Cris vers 1717.

Négociatrice habile, Thanadelthur a joué un rôle considérable dans le début des relations commerciales entre les Dénés et la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui ont duré plus de deux siècles.

Le 11 août 2017, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a dévoilé une plaque honorant Thanadelthur, décédée exactement 300 ans plus tôt. Je ne serais pas surpris que Micheline Marchand ait assisté au dévoilement de cette plaque.

Chose certaine, elle a soigneusement arpenté tous les coins de Churchill et le bord majestueux de la baie d’Hudson. Le résultat est un roman d’une grande sensibilité.