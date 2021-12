La majorité des humains sont intolérants au lait

En fait, le Moyen-Orient est considéré comme le berceau de la production laitière, mais le gène de persistance de la lactase y est plutôt rare. Il y est même presque aussi peu répandu qu’en Extrême-Orient (Japon, Chine, Corée).

Depuis 10 000 ans en Europe

En Europe en revanche, lorsque les premiers agriculteurs sont arrivés il y a près de 10 000 ans, ils buvaient le lait frais, donc sans fermentation.

Plusieurs explications ont été avancées pour déterminer pourquoi la tolérance au lactose s’est répandue en Europe aussi rapidement.

L’une d’elles est la théorie d’assimilation du calcium. Les agriculteurs, en migrant de plus en plus vers le nord, ont fait face à une luminosité qui faiblissait rapidement en hiver. Cela a entraîné des carences en vitamine D, une vitamine essentielle pour faciliter l’absorption du calcium. C’est dans le lait que ces colonisateurs auraient trouvé la solution. En fournissant des nutriments comme le calcium et la vitamine D, le lait aurait réduit le taux de rachitisme.

Pourtant, ces populations n’avaient pas un taux plus élevé de rachitisme qu’ailleurs. La théorie ne suffit donc pas pour expliquer pourquoi la tolérance au lactose a gagné l’Europe.