Le lait chaud permet-il vraiment de mieux dormir?

D’ailleurs, le poulet, le bœuf, les œufs et les bananes contiennent eux aussi du tryptophane… et pourtant sont rarement soupçonnés d’induire l’assoupissement. Le jambon, le fromage et le tofu contiennent même plus de tryptophane que la dinde!

Vous vous endormez après la dinde à Noël? C’est probablement le résultat de la combinaison d’un repas copieux et de la consommation d’alcool…