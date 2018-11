Maître Imran Ahmad, cyberjuriste

Gérard Lévesque

Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Imran Ahmad.

Imran Ahmad est un associé en droit des affaires dont l’expertise est axée sur la cybersécurité, la technologie et le droit de la vie privée. De plus, il exerce activement dans les domaines du commerce, des douanes et de la conformité à la réglementation.

Cybermenaces et violation des données

En tant que responsable du groupe de pratique en cybersécurité et violation des données, il travaille étroitement avec les clients pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies pratiques et avisées relatives aux cybermenaces et à la violation des données.

Plus précisément, il fournit des conseils concernant l’évaluation des risques juridiques, la conformité, la diligence raisonnable et la répartition des risques, ainsi que des conseils en matière de préparation et de réponse suivant des incidents impliquant la sécurité et la violation des données.

Il représente également des clients dans le cadre d’enquêtes, d’actions coercitives ou de litiges.

Guide des meilleures pratiques

Imran Ahmad a publié l’an dernier Cybersecurity in Canada, un guide des meilleures pratiques, de la planification et de la gestion de la cybersécurité, aux éditions LexisNexis.

Il est membre du cyberconseil d’une association canadienne de technologie de pointe, connue sous le nom Canadian Advanced Technology Alliance, qui conseille le gouvernement du Canada sur des questions relatives à la cybersécurité. Il est également vice-président du comité exécutif de la Section du droit de la protection de la vie privée de l’Association du Barreau de l’Ontario.

Domaine commercial

Très actif dans les domaines de la technologie et de la vie privée, il conseille les clients en matière de contrats de licence, d’impartition et de fourniture de services, de même que sur diverses questions commerciales à l’égard d’activités menées sur Internet et en nuage ou dans un environnement numérique.

Dans le cadre de sa pratique dans les domaines du commerce, des douanes et de la conformité à la réglementation, il fournit régulièrement des conseils à des clients du Canada et de l’étranger concernant la conformité à la réglementation des importations/exportations, la vérification douanière, les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, les marchandises et la technologie contrôlées, les sanctions économiques et d’autres préoccupations transfrontalières.

Français, anglais, ourdou, hindi

Avant son admission (2008) au Barreau de l’Ontario et au Barreau de l’Alberta, il a été conseiller politique du lieutenant-général Roméo A. Dallaire (ret.), sénateur. Il a également été stagiaire au Tribunal de la concurrence et auprès du juge Edmond Blanchard, à la Cour fédérale du Canada.

S’exprimant couramment en français, en anglais, en ourdou et en hindi, il détient des diplômes en droit de l’Université de Montréal (2005), de l’Université de Sherbrooke (2005) et de l’Université d’Ottawa (2007).

Maître Imran Ahmad peut être rejoint au cabinet Miller Thomson LLP, 40, rue King Ouest, bureau 5800, Toronto M5H 3S1; courriel: [email protected]; téléphone: 416-597-6031.

Conférence sur la diversité et l’inclusion dans la francophonie juridique

En compagnie du professeur Ian Lee, de la Faculté de droit de l’Université de Toronto, et de Maître Aissa Nauthoo, directrice des Services d’aide juridique du Centre francophone de Toronto, Maître Ahmad est conférencier lors d’une rencontre le 7 novembre au Barreau de l’Ontario, sous le thème La diversité et l’inclusion dans la francophonie juridique.

La rencontre, à laquelle étaient conviés les membres de la profession juridique et du public, était une initiative du Barreau de l’Ontario et de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), modérée par madame la juge de paix Karine Morin.

Deux objectifs étaient poursuivis: favoriser une prise de conscience des enjeux de la diversité et de l’inclusion dans le milieu juridique francophone, puis outiller les participants pour réduire les obstacles à l’inclusion dans les milieux de travail juridiques francophones. Des stratégies afin d’offrir des environnements professionnels représentant la francophonie ontarienne d’aujourd’hui ont aussi été mises de l’avant.