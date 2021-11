Maître Angela Ogang, un bouillon de cultures… juridiques

Mais la transition n’est pas facile pour Angela, principalement parce qu’elle n’a aucune «expérience canadienne» et qu’elle doit répondre aux exigences du Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (CNE).

Expérience sur Bay Street

Implacable, Angela fait ses bagages et part pour l’Ontario où elle s’acharne sur les examens du CNE et acquiert une vaste expérience dans des rôles administratifs et de petites entreprises.

Angela travaille notamment au sein d’une institution financière dans le quartier financier de Toronto et acquiert des compétences approfondies en matière de conformité réglementaire, de gestion des risques, de protection de la vie privée et des renseignements personnels, et des ressources humaines.



En 2014, Angela a l’opportunité de travailler au Kenya dans le secteur de la santé, et c’est là-bas qu’elle décide finalement de devenir avocate. Elle s’inscrit à Riara University où elle suit le Programme de conformité en droit avant de rejoindre la Kenya School of Law en octobre 2015. Angela est admise au Barreau du Kenya en mars 2017 et au Barreau de l’Ontario un an plus tard.

Successions, immigration, affaires

Angela exerce maintenant le droit à son cabinet AngeLAW, dans le centre-ville de Toronto, et travaille avec une clientèle diversifiée. Elle offre ses services en français et en anglais, principalement en droit des successions, en droit de l’immigration, et en droit des affaires.

Elle cherche constamment à établir des relations durables et respectueuses par l’intermédiaire de différentes cultures, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle s’est lancée dans le droit des successions et le droit de l’immigration. Elle reconnaît que chaque individu a une situation unique et requiert une approche intégrée et sur mesure.