Des cliniques juridiques gratuites pour le public

Dans le cadre de la sixième Semaine annuelle de l’accès à la justice en Ontario, le public est invité à participer à des cliniques juridiques et des séances d’information gratuites, en ligne, destinées à répondre à des questions de tous les jours et à orienter les gens vers des ressources juridiques pertinentes.

Trois séminaires ont lieu les mercredi 27 et jeudi 28 octobre: un en français et en anglais, un deuxième uniquement en français, et le troisième en anglais. On peut s’y inscrire dès maintenant.

«Les obstacles linguistiques sont réels dans le système de justice», indique Teresa Donnelly, trésorière du Barreau de l’Ontario. «Je suis très heureuse que certains des séminaires que nous offrons ces deux jours soient en français. Ils aideront les participants à prendre conscience de leurs droits linguistiques et les aideront à trouver des ressources juridiques et des services en français.»

Cliniques juridiques de l’Université d’Ottawa

Le programme de pratique du droit de l’Université d’Ottawa, en partenariat avec le Centre d’information juridique de l’Ontario, offrira deux cliniques les 27 et 28 octobre, de 9h à 16h.

Ces cliniques seront ouvertes à tous les résidents de l’Ontario et porteront sur tous les domaines de droit. Les services seront offerts en français et en anglais. Les participants doivent réserver leur séance à l’avance.