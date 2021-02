Le droit de déposer des documents en français va s’étendre à tous les palais de justice de l’Ontario

Le 16 février, le procureur général Doug Downey vient de déposer en première lecture à l’Assemblée législative de l’Ontario le projet de loi 245, Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Le projet va moderniser les processus juridiques et renverser des obstacles dans les tribunaux judiciaires et dans les tribunaux administratifs ainsi que dans les secteurs du droit des successions, du droit de la famille et de la protection de l’enfance. L’initiative va aussi permettre de pourvoir plus rapidement aux postes vacants au sein de la magistrature.

Améliorer l’accès à la justice en français

Le projet législatif du gouvernement va étendre le droit de déposer des documents en français à tous les palais de justice de l’Ontario et pour toutes les affaires, y compris en matière civile et familiale. Ce changement assurera le respect des droits linguistiques en français à tous les niveaux de tribunaux et dans toute la province.

L’annexe 3 du projet de loi va réédicter l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires lequel porte sur l’utilisation du français dans les instances judiciaires. Le droit de déposer des documents en français sera élargi à tous les tribunaux partout en Ontario, au lieu d’être limité à quelques tribunaux et secteurs de l’Ontario.

Le droit de demander la traduction d’une décision judiciaire dans une instance bilingue ne dépendra plus de la langue parlée par la partie.