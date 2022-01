Pierre Lermusieaux a fondé sa pratique juridique

Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Pierre Lermusieaux, qui a fondé sa pratique juridique Plaidoirie PNL en septembre 2019, après avoir travaillé au sein de divers cabinets d’avocats à Ottawa et Toronto.

Sa pratique est axée sur le droit de l’emploi, les droits de la personne, le droit public… Et le litige commercial, notamment en matière de concurrence déloyale et de propriété intellectuelle.

Pierre Lermusieaux aime les dossiers complexes

Il a un penchant pour les dossiers complexes.

Pierre Lermusieaux défend rigoureusement les intérêts de ses clients dans les deux langues officielles. Sous l’étendard de Plaidoirie PNL, il jouit d’une liberté d’action lui permettant de cultiver sa polyvalence et de s’impliquer dans des causes d’intérêt public.



Il a complété ses études universitaires de premier cycle en 2010 à l’Université d’Ottawa. Il y a étudié en science politique et mondialisation.

Il a ensuite complété son diplôme B.C.L. (droit civil) et son LL.B. (common law) à la Faculté de droit de l’Université McGill en 2014, et a été assermenté au Barreau de l’Ontario en 2015.