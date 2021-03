Marcos Cervantes, un avocat polyvalent et polyglotte à Toronto

Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Marcos Cervantes.



Avant de fonder son propre cabinet, Marcos Cervantes a travaillé dans de petits et grands cabinets d’avocats, à Montréal et à Toronto. Il a également travaillé dans le groupe des douanes et du commerce international d’un des plus grands cabinets comptables.

Multiples services

L’expérience qu’il a acquise lui permet d’offrir à ses clients des services:

– en droit commercial (résolution de litiges concernant différents aspects du droit commercial et des assurances, et rédaction de tout type d’ententes commerciales, incluant des contrats de vente de marchandises, des baux commerciaux, contrats de distribution, contrats de prêt et de financement);

– en droit corporatif (convention entre actionnaires, constitution ou fusion de sociétés, achat ou vente d’entreprise); en droit des transports (maritime, ferroviaire, aérien et camionnage);

– en droit de l’import-export (TVA transfrontalière, la classification tarifaire, la valeur en douane ainsi que les marchandises dans le cadre d’accords de libre-échange);