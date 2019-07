Maître Brian Han, avocat en droits des créanciers

Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression française. Cette semaine, je vous présente Maître Brian Han.

Brian Han exerce dans le domaine des droits des créanciers et est sociétaire en litige au sein du cabinet Kronis, Rotsztain, Margles, Cappel LLP (KRMC). Il représente les intérêts des créanciers dans des affaires de recouvrement de dettes non garantie. Il comparaît dans le cadre d’affaires civiles, notamment devant la Cour supérieure de justice et la Cour des petites créances de l’Ontario.

Osgoode Hall et Schulich



Il a complété le programme conjoint de Juris Doctor et de Maîtrise en administration des affaires (J.D. / M.B.A.) de l’Osgoode Hall Law School et de la Schulich School of Business. Il a été admis au Barreau de l’Ontario en 2018 après avoir complété son stage de formation professionnelle au sein d’un cabinet spécialisé en litige à Toronto.

Avant ses études de droit, il a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto avec spécialisation en littérature anglaise et une majeure en langue et littérature françaises. Il s’intéresse à la littérature française depuis sa jeunesse.

Fonction publique et banques



Auparavant, il a travaillé dans le secteur public ainsi que dans le secteur privé.