L’Ontario interdit les rassemblements de cinq personnes ou plus

Les événements publics et rassemblements organisés de 5 personnes ou plus sont désormais interdits en Ontario. Le décret gouvernemental, annoncé samedi soir, est entré en vigueur immédiatement.

Le décret ne s’applique pas aux ménages comptant cinq membres ou plus. Il ne s’applique pas non plus aux garderies autorisées à poursuivre leurs activités pour soutenir les travailleurs de la santé de première ligne et les premiers intervenants dans la lutte à la CoViD-19, à condition qu’elles n’accueillent pas plus de 50 personnes à la fois.

Le nombre de personnes autorisées à participer à des obsèques est maintenant limité à 10.

Écart sanitaire

«Nous devons prendre des mesures exceptionnelles en matière d’écart sanitaire», a déclaré le premier ministre Doug Ford. «Je vous encourage vivement à agir de manière responsable et à rester chez vous, sauf en cas d’absolue nécessité.»

«Notre décision est fondée sur l’expertise du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario et d’autres responsables de la santé publique», assure la ministre de la Santé, Christine Elliott. «Notre province traverse une crise sans précédent qui nécessite des mesures sans précédent.»

On entend notamment par «événements publics et rassemblements organisés» les défilés, mariages, activités de socialisation et les services collectifs dans les lieux de culte. L’ancien décret d’urgence interdisait l’organisation d’événements publics de plus de 50 personnes.