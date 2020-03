Ontario : les entreprises essentielles continuent de fonctionner

Tel qu’annoncé plus tôt, le gouvernement de l’Ontario a ordonné lundi la fermeture, dès ce mardi soir 24 mars, des lieux de travail «à risque» de propager le CoViD-19, tout en encourageant les entreprises concernées à explorer des possibilités de poursuivre leurs activités grâce au télétravail et à d’autres modèles d’affaires.

Il a également publié la liste des «entreprises essentielles», qui pourront poursuivre leurs activités.

Que ce soit dans les services financiers ou l’entretien des infrastructures, le transport ou la chaîne d’approvisionnement, le commerce de gros ou de détail, la construction ou les médias, les organisations qui continuent de fonctionner sont invités à mettre en place des protocoles d’écart sanitaire et de lavage régulier des mains pour protéger la santé et la sécurité des employés et du public en général.

«Les commis d’épicerie, les travailleurs des secteurs du transport en commun et de l’hydroélectricité ainsi que les camionneurs sont sur la ligne de feu pour veiller à ce que la population de l’Ontario continue d’avoir accès aux produits et services dont elle a besoin», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Ces «héros locaux» doivent pouvoir retourner à la maison, auprès de leur famille, sans inquiétude.