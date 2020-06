L’Ontario français ouvert aux affaires: un prospectus pour l’international

L’Ontario est un endroit où l’on trouve une main-d’oeuvre francophone importante. C’est un avantage économique, tant pour les employeurs que pour les investisseurs, rappelle-t-on dans un prospectus de 32 pages que viennent de lancer l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et la Société économique de l’Ontario (SÉO).

L’Ontario français ouvert aux affaires «est destiné au monde des affaires et dépeint les incitatifs d’installer une entreprise ou d’investir en Ontario en français», expliquent les concepteurs.

On compte le diffuser aux gouvernements et entreprises lors de missions économiques, dans les ambassades et d’autres endroits ou événements pertinents.

Période de réflexion

Ce document «arrive à un bon moment en cette période de réflexion sur la reprise économique de la province après la crise sanitaire», disent-ils.