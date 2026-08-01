L’Ontario brille de tous ses éclats

Pascale Couture et Anne Gilbert, Fabuleux Ontario, Guide Ulysse
Pascale Couture et Anne Gilbert, Fabuleux Ontario, Guide Ulysse, Montréal, 2026, 240 pages, 12 cartes, 39,95 $.
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Publié 01/08/2026 par Paul-François Sylvestre

En cette longue fin de semaine de la Journée civique ou Journée Simcoe, le livre le plus approprié à vous présenter est Fabuleux Ontario, un guide Ulysse préparé par Pascale Couture et Anne Gilbert. Attendez-vous à des expériences un brin dépaysantes et toujours à portée de train ou de voiture.

On n’aurait pas été surpris de voir la Tour CN ou les chutes du Niagara en page couverture. L’éditeur a plutôt choisi de faire un judicieux clin d’œil au Parc national des Mille-Îles.

Cinq itinéraires

Pour lancer le bal, le guide recommande cinq itinéraires:

• Une virée sur la péninsule du Niagara.

• Une escapade à Toronto.

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• Les incontournables de l’Ontario

• Un road trip le long de l’autoroute Transcanadienne.

• Une tournée hivernale.

35 encadrés intriguants

On brosse ensuite un portrait détaillé de la province: géographie, climat et histoire. La plus grande partie du guide est consacrée aux attraits, bien entendu. On y trouve quelque 35 encadrés de nature à susciter un intérêt ou piquer une curiosité.

L’un de ces courts textes porte sur le bunker construit en secret entre 1959 et 1961 par le premier ministre John Diefenbaker en vue d’abriter le siège du gouvernement fédéral en cas d’attaque nucléaire. Le Diefenbunker est aujourd’hui un lieu historique national, environ 40 km à l’ouest d’Ottawa.

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Quinze variétés de pommes

Un encadré m’a fait découvrir l’Apple Pie Trail. J’ai appris que l’Ontario est la plus grande province productrice de pommes au Canada et qu’elle compte une quinzaine de variétés.

C’est le Sud de la baie Georgienne qui propose le circuit touristique Apple Pie Trail.

À mon arrivée à Toronto en 1997, j’ai élu domicile dans le Gay Village. L’encadré indique que le défilé de la Fierté, fin juin, attire plus de deux millions de personnes.

«Le soir de l’Halloween, une foule tout aussi joyeuse, mais moins nombreuse, se costume pour se promener dans la rue Church ou encore pour profiter des fêtes organisées par les bars LGBTQ+ du secteur.»

Planification

Truffé de photographies inspirantes, Fabuleux Ontario accompagne les voyageurs dans la planification d’un séjour personnalisé afin qu’ils découvrent tous les trésors de la plus peuplée des provinces du Canada.

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Un code d’étoile permet de visualiser rapidement les lieux favoris des auteurs. Enfin, le chapitre Grands thèmes, qui complète cet ouvrage généreux, approfondit divers sujets propres à ces lieux: les loisirs d’été et d’hiver, la faune et la flore, ainsi que les arts.

Vocables anglos

Je note, en passant, qu’une carte d’Ottawa indique divers quartiers, dont Côte-des-Sables. J’ai vécu environ trente ans à cet endroit et son nom est Côte-de-Sable (au singulier).

De plus, le guide utilise souvent le nom anglais de certains sites – Algonquin Provincial Park, Art Gallery of Ontario, Royal Ontario Museum – même si le vocable existe en français. Enfin, Fabuleux Ontario ne souligne pas que la province offre des services en français.

Province surprenante

Il n’en demeure pas moins que cette première édition de Fabuleux Ontario révèle les multiples trésors d’une destination agréablement surprenante et qu’elle invite à découvrir les beautés cachées ou célèbres d’une province des plus accueillantes.

Dans les années 1990, lorsque j’avais une voiture, je faisais régulièrement le trajet Ottawa-Windsor pour rendre visite à mes parents. Je filais en un temps record sur la 401. Avoir eu ce guide en main, j’aurais certainement pris le temps d’explorer ma province natale.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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  • l-express.ca

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