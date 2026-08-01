L’Ontario brille de tous ses éclats

En cette longue fin de semaine de la Journée civique ou Journée Simcoe, le livre le plus approprié à vous présenter est Fabuleux Ontario, un guide Ulysse préparé par Pascale Couture et Anne Gilbert. Attendez-vous à des expériences un brin dépaysantes et toujours à portée de train ou de voiture.

On n’aurait pas été surpris de voir la Tour CN ou les chutes du Niagara en page couverture. L’éditeur a plutôt choisi de faire un judicieux clin d’œil au Parc national des Mille-Îles.

Cinq itinéraires

Pour lancer le bal, le guide recommande cinq itinéraires:

• Une virée sur la péninsule du Niagara.

• Une escapade à Toronto.