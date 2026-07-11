Le Centre des sciences de l’Ontario donne le coup d’envoi de sa programmation temporaire au Centre Harbourfront. Ce site provisoire offre un avant-goût du futur projet permanent prévu à la Place de l’Ontario dans quelques années.

Cette offre estivale pose les jalons d’un projet d’envergure. De plus, d’autres expositions interactives s’ajouteront à la programmation plus tard cette année.

Éveiller les esprits curieux

La direction de l’organisme souhaite réinventer l’accès aux sciences pour les familles. Un pari qui semble déjà réussi auprès du public, comme en témoigne Amy, venue visiter les lieux avec son jeune fils Harrison:

«C’est notre première fois dans ce nouvel endroit, et on s’amuse beaucoup. Harrison n’arrête pas de bouger, de construire… Il adore ça, il est passionné de science! Je recommanderais sans hésiter le centre à d’autres familles.»