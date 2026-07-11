Le Centre des sciences de l’Ontario s’installe temporairement à Harbourfront

Destination finale: Place de l'Ontario

Centre des sciences de l'Ontario
Le «planétarium» du Centre des sciences de l'Ontario, dans son site temporaire de Harbourfront. Photo: centredessciencesontario.ca
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Publié 11/07/2026 par Julien Kopferschmitt

Le Centre des sciences de l’Ontario donne le coup d’envoi de sa programmation temporaire au Centre Harbourfront. Ce site provisoire offre un avant-goût du futur projet permanent prévu à la Place de l’Ontario dans quelques années.

Cette offre estivale pose les jalons d’un projet d’envergure. De plus, d’autres expositions interactives s’ajouteront à la programmation plus tard cette année.

Éveiller les esprits curieux

La direction de l’organisme souhaite réinventer l’accès aux sciences pour les familles. Un pari qui semble déjà réussi auprès du public, comme en témoigne Amy, venue visiter les lieux avec son jeune fils Harrison:

«C’est notre première fois dans ce nouvel endroit, et on s’amuse beaucoup. Harrison n’arrête pas de bouger, de construire… Il adore ça, il est passionné de science! Je recommanderais sans hésiter le centre à d’autres familles.»

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Toujours populaire: la boule de plasma. Photo: centredessciencesontario.ca

Pour Paul Kortenaar, chef de la direction du Centre des sciences de l’Ontario, «tout le monde peut découvrir nos nouvelles expériences. Elles éveilleront la curiosité et susciteront de grandes idées.»

Espaces thématiques à découvrir

En plus de la zone d’apprentissage ActivIdée (dédiée aux enfants de 10 ans et moins), le public peut explorer trois nouveaux espaces thématiques portés par une approche interactive.

anatomie
Découverte de l’anatomie humaine. Photo: centredessciencesontario.ca
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Les enfants font «l’épicerie» au Centre des sciences. Photo: centredessciencesontario.ca

1. La Salle spatiale

Ce lieu, développé sous la direction de Rachel Ward Maxwell, scientifique principale au Centre des sciences de l’Ontario, met en lumière le génie canadien au service de l’exploration spatiale.

Les visiteurs peuvent y admirer le prototype du célèbre bras spatial Canadarm ou comprendre comment les ingénieurs de l’Avro Arrow ont contribué aux programmes Apollo et Gemini.

L’espace propose également des ateliers interactifs fascinants, notamment sur la courbure de l’espace-temps et les trous noirs. Enfin, la pièce maîtresse de la collection est un véritable morceau de Lune, rapporté par la mission Apollo 15 en 1971!

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L’exploration spatiale a commencé avec le télescope. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca
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L’avion de chasse Avro Arrow: une merveille d’aéronautique canadienne dans les années 1950. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca

2. La Station de l’innovation

Ce laboratoire encourage le bricolage, l’ingénierie et la résolution de problèmes. Victoria Gee, conceptrice de programmes de recherche pour le Centre, y conçoit des activités sur mesure pour les enfants et les familles. Cet été, l’accent est mis sur des jeux interactifs de lumière et de couleurs.

À l’aide de boîtes lumineuses, de boules disco, de miroirs et de lampes de poche colorées, les jeunes inventeurs peuvent manipuler des matériaux transparents et explorer la physique de la lumière et des ombres.

«C’est une façon amusante de comprendre que les couleurs ne se mélangent pas seulement avec de la peinture ou des feutres, mais aussi directement avec les objets et la lumière», explique Victoria Gee.

 

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Des enfants ont construit une «télévision». Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca
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Jeux de lumières et de couleurs. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca

3. Le Jardin des curiosités

Cet espace extérieur fait écho aux grands tournois sportifs. Il décortique de manière ludique la science et la physique derrière les performances athlétiques, du soccer au baseball, en passant par le tennis de table.

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Labo de soccer au Centre des sciences. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca
Rachel Ward-Maxwell
Rachel Ward-Maxwell, scientifique senior au Centre des sciences de l’Ontario. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca
Victoria Gee
Victoria Gee, recherchiste et programmatrice au Centre des sciences de l’Ontario. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca

Infos pratiques

Le Centre des sciences de l’Ontario célèbre cette année plus de 55 ans d’existence. Cette escale au Centre Harbourfront sert de pont vers l’avenir, tout en offrant une activité incontournable au centre-ville.

Ce site provisoire est situé au 235 Queen’s Quay Ouest, dans l’édifice principal du Centre Harbourfront. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 18h du dimanche au vendredi, de 10h à 20h le samedi.

Le site propose également des camps de jour scientifiques pendant les vacances.

Place de l'Ontario, Centre des sciences
Le futur édifice principal du Centre des sciences à la Place de l’Ontario. Photo: gouvernement de l’Ontario

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