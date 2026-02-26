Le nouveau Centre des sciences et la Place Ontario prennent forme

Place de l'Ontario, Centre des sciences
Le futur édifice principal du Centre des sciences à la Place de l'Ontario. Photos: gouvernement de l'Ontario
Publié 26/02/2026 par l-express.ca

Le gouvernement provincial a confirmé cette semaine l’attribution du contrat d’un peu plus d’un milliard de dollars pour la construction et l’entretien du nouveau Centre des sciences de l’Ontario à Ontario Science Partners, un consortium comprenant Hariri Pontarini Architects, qui dirige actuellement la modernisation de la Collection McMichael d’art canadien et du Musée royal de l’Ontario.

C’est une nouvelle étape dans la transformation de la Place de l’Ontario en une destination familiale, accessible toute l’année, censée accueillir jusqu’à six millions de visiteurs par année.

Le nouvel établissement, qui serait achevé dans trois ans, comprendra un bâtiment ultramoderne, un complexe intégré de pavillons, de nouvelles expositions interactives et la Cinésphère modernisée.

La revitalisation de la Place de l’Ontario créera des milliers d’emplois dans les secteurs de la construction et du tourisme.

Place de l'Ontario, Centre des sciences
Le Centre des sciences utilisera aussi ces édifices actuels et la Cinésphère.
Place de l'Ontario
L’amphithéâtre qui remplacera l’actuel pavillon de concerts Budweiser.

Expositions interactives

«Le nouveau Centre des sciences de l’Ontario poursuivra une tradition longue de cinq décennies destinées à inspirer la prochaine génération de jeunes», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Son bâtiment principal offrira «une programmation dynamique, des expositions et des expériences immersives pour les visiteurs. Cela inclura des expositions interactives, des activités d’apprentissage et des ateliers éducatifs.»

La Cinésphère, modernisée grâce à des améliorations acoustiques à son cinéma IMAX, offrira presque le double du nombre de sièges de l’ancien théâtre OMNIMAX.

Plusieurs événements du Festival international du film de Toronto vont y revenir, assure le directeur Cameron Bailey.

Paul Kortenaar, chef de la direction du Centre des sciences, évoque «un potentiel illimité pour une programmation mémorable».

Place de l'Ontario
Un complexe aquatique occupera une partie de la Place de l’Ontario.
Place de l'Ontario, Centre des sciences
La marina sera revitalisée.

Une grande ville riveraine

Des éléments du Centre des sciences sont présentement installés temporairement au Centre Harbourfront.

Selon Tim Kocur, le directeur général de Waterfront BIA, «une fois les installations permanentes établies à Place de l’Ontario, elles feront partie d’un réseau croissant d’attractions et d’expériences interconnectées qui aideront Toronto à se faire connaître comme l’une des grandes villes riveraines du monde».

Le site de la Place de l’Ontario comptera plus de 50 acres de sentiers publics gratuits, un espace vert élargi, des aires de jeux, des fontaines interactives, de nouvelles plages, des espaces événementiels, une marina modernisée et un amphithéâtre RBC repensé.

On promet aussi des sentiers riverains pour la marche et le vélo, des plages urbaines avec promenades en bois, des aires de jeu, une marina revitalisée, ainsi qu’un forum au cœur du parc.

On pourra y accéder facilement grâce à la station Exhibition de la future Ligne Ontario du métro, qui offrira des correspondances avec le réseau GO. Il y aura du stationnement sur place. Le site est aussi à proximité de l’aéroport Billy Bishop.

