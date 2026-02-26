Le nouveau Centre des sciences et la Place Ontario prennent forme

Le gouvernement provincial a confirmé cette semaine l’attribution du contrat d’un peu plus d’un milliard de dollars pour la construction et l’entretien du nouveau Centre des sciences de l’Ontario à Ontario Science Partners, un consortium comprenant Hariri Pontarini Architects, qui dirige actuellement la modernisation de la Collection McMichael d’art canadien et du Musée royal de l’Ontario.

C’est une nouvelle étape dans la transformation de la Place de l’Ontario en une destination familiale, accessible toute l’année, censée accueillir jusqu’à six millions de visiteurs par année.

Le nouvel établissement, qui serait achevé dans trois ans, comprendra un bâtiment ultramoderne, un complexe intégré de pavillons, de nouvelles expositions interactives et la Cinésphère modernisée.

La revitalisation de la Place de l’Ontario créera des milliers d’emplois dans les secteurs de la construction et du tourisme.

Expositions interactives

«Le nouveau Centre des sciences de l’Ontario poursuivra une tradition longue de cinq décennies destinées à inspirer la prochaine génération de jeunes», a déclaré le premier ministre Doug Ford.