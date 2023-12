L’insécurité alimentaire atteint des records

La Boussole à Vancouver

Derrière les chiffres, les collectifs s’activent. «Au début, on avait entre 5 et 10 bénéficiaires […] Là, on est entre 20 et 25 personnes francophones qui viennent nous voir toutes les semaines pour nous solliciter pour les sacs de la banque alimentaire», raconte Khadim Khadim Gueye, responsable de l’engagement communautaire à La Boussole, un organisme qui vient en aide aux francophones en situation de précarité à Vancouver, en Colombie-Britannique.

«Nos bénéficiaires font de plus en plus appel à nos services, de plus en plus souvent», complète Aurélien Derozier, responsable des communications.

Pour s’adapter à la demande, La Boussole a mis en place un programme de sac alimentaire pour les personnes vivant dans des situations plus précaires. «On a essayé de nous adapter, de nous réinventer un petit peu», ajoute Khadim Gueye.

Nouveaux visages

Les bénéficiaires affluent, et les profils changent. «Il y a de plus en plus de familles, ainsi que des personnes qui ont un emploi, un logement, qui viennent nous voir pour avoir accès notamment à l’alimentaire, parce qu’ils ont du mal à “joindre les deux bouts”», témoigne-t-il.

Car le simple fait d’avoir un emploi ne suffit pas, ou du moins ne suffit plus. Selon le rapport de PROOF, plus de la moitié des ménages en situation d’insécurité alimentaire (60,2 %) dépendent de revenus d’emploi.