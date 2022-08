L’inflation frappe aussi les organismes communautaires

De nouvelles données provinciales révèlent que l’inflation est un défi majeur pour 60% des 50 000 organismes sans but lucratif (OSBL) et des organismes de bienfaisance de l’Ontario. Et qu’elle entraîne une hausse des coûts pour plus de 80% d’entre eux.

En même temps, la demande de leurs services est plus élevée que jamais. Les trois quarts des organismes signalent une augmentation à ce chapitre: un bond de près de 60% depuis 2020.

Ces données proviennent d’un sondage bilingue mené par l’Ontario Nonprofit Network (ONN) et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) pour comprendre l’impact de la pandémie et de la hausse de l’inflation sur le secteur sans but lucratif d’une année à l’autre.

Plus de 1 500 organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance et groupes communautaires ont répondu au sondage.

Impact sur les communautés

«Bien que l’inflation ait un impact sur toutes les industries, lorsque les OSBL sont touchés, ce sont les communautés qui en font les frais», selon l’AFO. «Car les Ontariens comptent sur ces organismes pour fournir des services essentiels.»