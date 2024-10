L’impact économique des arts en Ontario: 1 milliard $

Les organismes qui reçoivent un soutien annuel du Conseil des arts de l’Ontario (CAO) ajoutent un milliard de dollars au produit intérieur brut de l’Ontario. Et chaque dollar investi par le CAO génère 25 $ dans d’autres sources de revenus.

Voilà ce que révèle la recherche Les arts allument l’Ontario, présenté comme la première évaluation économique «complète» des arts en Ontario.

On y apprend aussi que, en 2022, le secteur de la culture a fourni plus d’emplois en Ontario que des secteurs tels que l’immobilier, la construction automobile, la foresterie et l’industrie minière réunis.

300 000 emplois

Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, a déclaré que «les secteurs des arts et de la culture sont à l’origine d’environ 300 000 emplois. Notre gouvernement est fier de les soutenir par l’entremise du Conseil des arts de l’Ontario.»

La recherche a été menée auprès des douze organismes majeurs qui reçoivent un financement de base d’une durée de cinq ans: École nationale de ballet du Canada, Compagnie d’opéra canadienne, Ballet national du Canada, Conservatoire royal de musique, Festival Shaw, Festival de Stratford, Festival international du film de Toronto, Harbourfront Centre, Bluesfest d’Ottawa, Toronto Symphony Orchestra, Musée Aga Khan et University of Toronto Press.

12 organismes majeurs

Les organismes de ce programme satisfont à un ensemble de critères qui varient d’un revenu annuel minimum à leur importance et leur impact au niveau national et international. Ces douze organismes sont des contributeurs importants à l’importance économique du secteur des arts de l’Ontario.