Le financement fédéral des arts a presque doublé en cinq ans

Au cours des cinq dernières années, le montant total des subventions accordées par le Conseil des arts du Canada (CAC) est passé de 184,8 millions $ à 314,9 millions $, soit une augmentation de 70,4%.

Le CAC a préparé quatre tableaux qui indiquent comment il dépense les fonds que le Parlement lui accorde. Les deux premiers offrent un coup d’œil global… Avec une répartition selon qu’il s’agisse d’un soutien accordé à des organismes artistique, à des groupes, à des artistes ou à des communautés.

Le troisième tableau présente les champs de pratique artistique. On remarque que la musique et le théâtre viennent en tête de liste. Les arts visuels et la littérature leur emboîtent le pas, puis suivent les médias et la danse.

Dans le quatrième tableau, sur le financement par province ou territoire, les montants sont présentés d’Est en Ouest. Il est grosso modo proportionnel à la population. L’Ontario et le Québec vont chercher la part du lion, suivis par la Colombie-Britannique et l’Alberta.

Le financement des arts en un coup d’œil

Subventions au Canada: 310,2 M$