En balado dans les coulisses des arts

Dans les arts de la scène et en littérature, il faut savoir tirer son épingle du jeu et même avoir plusieurs cordes à son arc lorsqu’on évolue en situation minoritaire.

Voilà ce qui ressort d’un échange organisé par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa avec trois spécialistes qui agissent dans l’ombre.

Ce n’est pas le confinement et la distanciation physique qui empêchent le CRCCF de garder le contact avec la communauté universitaire et la collectivité franco-ontarienne, voire avec toute personne s’intéressant aux francophonies d’ici et d’ailleurs.

Tables rondes

Pour y arriver, le CRCCF a lancé La francophonie en contact, une série de forums en baladodiffusion.

La première rencontre a eu lieu en octobre dernier autour du bilinguisme comme critère d’embauche dans le secteur privé au Nouveau-Brunswick. La seconde s’est tenue le 13 janvier dernier et s’intitulait Dans les coulisses des arts.