Une nouvelle voix francophone au Conseil des arts de l’Ontario

Également membre du conseil d’administration du Barreau de l’Ontario, elle agit comme arbitre à la Section d’appel du Tribunal du Barreau.

Le CAO en bref

Nommé par le gouvernement, le conseil d’administration du CAO est composé de douze membres. Règle générale, l’un d’eux est francophone.

En 2018, il y en avait deux, soit Marie-Élisabeth Brunet d’Ottawa et Josée Forest-Niesing de Sudbury. Le mandat de cinq ans de Mme Brunet a pris fin en 2019 et Mme Forest-Niesing n’a siégé que pendant quelques mois puisqu’elle a été nommée sénatrice en octobre 2018.

Le conseil d’administration est chargé d’encadrer le processus de subvention de l’organisme gouvernemental, y compris les politiques et les prises de décisions. En 2019-2020, le CAO a investi 51,9 millions $ dans 197 collectivités de la province par le biais de 1 965 subventions à des artistes et de 1 152 à des organismes.

Les artistes et les organismes artistiques peuvent soumettre une demande aux secteurs suivants: Artistes dans la communauté et dans les écoles, Arts autochtones, Arts francophones, Arts visuels et médiatiques, Danse, Literature, Music, Theater et Tournées.

C’est Geneviève Trilling, anciennement du Théâtre français de Toronto et du Labo d’arts médiatiques de Toronto, qui est la responsable des arts francophones. Sa nouvelle adjointe, Barbara Gilbert, était jusqu’à tout récemment co-directrice du Labo.