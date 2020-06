Barbara Gilbert et Carolina Reis quittent Le Labo

C’est une coïncidence, assurent-elles: les deux co-directrices du Labo d’arts médiatiques francophones de Toronto, Barbara Gilbert et Carolina Reis, quittent l’organisme pour poursuivre d’autres projets.

Directrice générale et artistique depuis 2010 (avec un hiatus de 2 ans), Barbara Gilbert a annoncé son départ «pour poursuivre une opportunité de carrière qui sera annoncée bientôt».

Entre bonnes mains

«La communauté du Labo est devenue ma communauté», écrit-elle dans la dernière infolettre. «Un grand nombre d’entre vous sont devenus des amis, et plusieurs, des amis très proches. Voilà pourquoi il m’est difficile de partir. Toutefois, il est temps de céder la place à la prochaine génération, et ainsi, de voir évoluer Le Labo encore plus loin.»

Dans la même infolettre, l’autre directrice générale et administrative, Carolina Reis, indique qu’elle veut se concentrer sur sa pratique d’artiste et de designer, après 8 ans au Labo.

«Je suis fière de ma contribution et je suis confiante de laisser l’organisation dans de bonnes mains et dans la meilleure situation possible en dépit de la crise sanitaire.»