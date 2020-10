31 jours d’arts franco-ontariens

Adhérer et partager

Participer au Mois des arts et de la culture ne requiert aucun investissement financier, seulement un peu de temps et de coordination.

Il faut prendre le temps d’afficher du contenu sur les réseaux sociaux en octobre, en prenant soin d’insérer le mot-clic #ONmlesarts. On peut même préparer le terrain en septembre, encourage le directeur de l’ACO.

«Nous invitons les gens et les organismes à mentionner que l’activité se déroule sous l’égide du Mois des arts et de la culture. Nous les enjoignons d’inviter leurs amis, collègues, membres et partenaires à adhérer à l’esprit du Mois en partageant sur les réseaux sociaux des histoires et des souvenirs.»

L’Alliance culturelle de l’Ontario souhaite qu’octobre devienne plus que jamais le mois des artistes franco-ontariens. Il s’agit d’en profiter et, surtout, de passer le mot.