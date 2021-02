Les arts visuels s’affichent-ils encore?

Depuis un an, on zoome pour de la musique classique, du jazz, du folk, du théâtre et même de la magie. Mais la peinture, qu’en est-il de sa visibilité? Et de ceux qui la font connaître dans la capitale canadienne?

Ça faisait au moins trois ans que Luce Marquis peignait tous les dimanches devant public à la Galerie Alpha à Ottawa, près du Centre Rideau. «Cette visibilité permettait de créer un lien», raconte celle qui enseigne également les arts à l’école secondaire De La Salle.

Moins de ventes

Spécialiste de la peinture encaustique sur bois, une technique fort ancienne, mais qui coûte cher en raison des pigments mélangés à la cire, Luce Marquis vendait en moyenne deux toiles par mois. La pandémie a mis fin à ce revenu d’appoint.

Surtout, étant donné que la Galerie Alpha est fermée, qu’elle ne programme plus d’événements, la peintre doit se résoudre à attendre. Il en va de même de son public qui n’a plus accès à ses œuvres.

Galeries virtuelles

Dans le monde de la peinture, en particulier chez les galeristes, certains ont appris à mieux utiliser le Web afin de compenser les pertes entraînées par la fin des vernissages.