La Galerie du Nouvel-Ontario s’invite chez ses artistes

Toc-toc, comment ça va?

Les rencontres bimensuelles ont lieu le mardi à 16h sur la page Facebook de la GNO. La première s’est tenue le 19 mai avec Laurent Vaillancourt, artiste conceptuel de Hearst, dont il a été question dans un article précédent.

Le 3 juin, le public entrait chez Julie René de Cotret, artiste de performance-installation vivant à Hillsburg, juste à l’ouest de Brampton. Elle a abordé le contexte rural dans lequel elle crée et la distorsion du temps que l’isolement impose sur son travail.

Le 16 juin, place à un toc-toc chez le designer interdisciplinaire Emilio Portal, à Sudbury. Né à New Westminster (C.-B.), il est d’origines péruvienne, espagnole, française, irlandaise, huronne-wendat et algonquine. Emilio Portal jongle avec le son, la musique, l’ébénisterie et l’environnement. Son travail intense, vulnérable, méditatif et décalé concentre notre attention sur les fondements de nos modes de vie.

Le 30 juin, Ron Loranger répondra au toc-toc. Originaire de Kapuskasing, cet artiste établi à Toronto s’adonne à des «blobettes». Ce sont des dessins sur papier avec aquarelles et encre de Chine. Il élabore leur structure visuelle à partir de son vécu, de ses états d’âme et des événements qui le marquent.

Annulation du 25e anniversaire

En raison de la pandémie, la GNO a dû annuler une exposition de photographes émergents qui devait avoir lieu en avril. Claude Wittmann, artiste de performance établi à Toronto, avait été invité à faire une résidence de trois semaines à la GNO, qui a dû être reportée.