L’art de faire réfléchir avec l’artiste conceptuel Laurent Vaillancourt

Minutes de vie

Le bilinguisme fait partie intégrante de l’identité franco-ontarienne et Laurent Vaillancourt a cherché à refléter cette réalité dans l’exposition Minutes de vie – Small Things of Life. Chaque objet exposé porte un titre qui a une signification différente en français et en anglais.

En utilisant des matrices de lentilles, il a créé 60 coquilles dans lesquelles furent insérés de minuscules objets trouvés dans la maison familiale. Souvenirs d’enfance ou évocations d’une époque révolue, ils incluaient un dé à coudre, une lame de rasoir, des crayons, un bout de film, un porte-clés, etc.

Le titre Lame, explique l’artiste, «réfère à une bande plate qui coupe, en français, alors que c’est l’incapacité de faire certains mouvements, en anglais. C’est donc tout à fait différent, mais en même temps une lame peut rendre lame!»

L’exposition fut présentée à Sudbury, Hearst et Toronto. Selon Gabrielle-Louise Noël, l’artiste rappelle que son geste réside «dans la création d’une relation nouvelle entre le signe et ses parties (signifiant et signifié) et aussi entre le spectateur et l’œuvre d’art».

Toponymie, étymologie et géométrie chatouillent l’imagination de Vaillancourt et guident ses recherches. «J’aime faire réfléchir. Je crois que c’est mon rôle en tant qu’artiste, pas juste du beau.»